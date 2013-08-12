《中国债券市场每日交易备忘》--8月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国富通集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，民生银行和工商银行主承 电信科学技术研究20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华泰证券主承 中铁物资公司20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行70亿元两年期固息债130317，票面利率4.1960% 中国建材 40亿元九个月期超短期融资券011337005，票面利率4.65% 天津赛瑞机器设备2亿元一年期短融041360048，票面利率7.00% 丹东港集团10亿元一年期短融041373005，票面利率6% 江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融041360047，票面利率4.90% ============================================================================ 三、缴款： 财政部300亿元七年期续发国债130015，发行价98.76元 天津房地产开发经营7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380246，票面利率5.88% 西南证券 10亿元三个月期短融1390064，票面利率4.89% 南车集团5亿元六个月期超短融 中国交建 30亿元九个月期超短融 申能集团公司30亿元一年期短融 浙江物产集团5亿元一年期短融 南京港集团3亿元一年期短融 安徽能源集团10亿元一年期短融 西南证券 10亿元三个月期短融 穗恒运A 4.8亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 上海浦东路桥建设7亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082133到期兑付，基本利差1.53% 财政部代发284亿元三年期固息地方债109104到期兑付，票面利率2.37% 兴业银行 40.8亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债081003到期兑付，基本利差1.25% 国开行300亿元五年期固息金融债080213到期兑付，票面利率4.95% 财政部280亿元三年期固息国债100025到期兑付，票面利率2.30% 进出口行150亿元三年期固息金融债100305到期兑付，票面利率2.70% 中国铁路物资股份公司25亿元九个月期超短融011218005到期兑付，票面利率4.30% 申银万国证券20亿元三个月期短融1390036到期兑付，票面利率3.75% 中国石油化工集团50亿元九个月期超短融011204003到期兑付，票面利率3.9% 中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融011243001到期兑付，票面利率4.3% 北京基础设施投资20亿元一年期短融041254041到期兑付，票面利率3.79% 国药一致 4亿元一年期短融041266004到期兑付，票面利率4.03% 北大荒 5亿元九个月期短融041254058到期兑付，票面利率4.70% 财政部242.4亿元10年期固息国债040006付息，票面利率4.86% 杭州联合银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092101付息，票面利率5% 蚌埠城市投资控股20亿元七年期固息债1080090付息，票面利率5.78% 财政部代发186亿元五年期固息地方债109105付息，票面利率2.67% 国开行197.30亿元三年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110206付息，基本利差-0.10% 安徽高速控股集团10亿元五年期中票1282284付息，票面利率4.9% 江苏省文化创意中小企业1.5亿元三年期固息集合票据1283024付息，票面利率5.95% 财政部240亿元20年期固息国债080013付息，票面利率4.94% 建设银行 100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090703付息，票面利率3.32% 建行 100亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090704付息，票面利率4.04% 上海浦发集团15亿元五年期固息债0980124付息，票面利率4.80% 浙江交通投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票0982110付息，票面利率4.3% 国开行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100222付息，基本利差0.45% 南方航空集团10亿元五年期中票1182217付息，票面利率5.68% 内蒙古伊泰集团45亿元五年期中票1182218付息，票面利率6.19% 成都中小企业1.8亿元三年期集合票据1183011付息，票面利率7.20% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息，基本利差0.59% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国铁路总公司周一公告称，将于周二(13日)招标发行今年第二期铁道债(企业债)，规模200亿元人民币，其 中10年和20年固息品种各半，招标利率区间分别为4.15%-5.15%和4.35%-5.35%。 --证券时报周一报导称，深圳证监局近期对鹏元资信评估公司出具警示函，因鹏元资信在债券发行主体超日太 阳 的经营环境和财务状况发生重大变化时，未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次 公开警示资信评估公司。 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/边竞； 审校 康熙泽)