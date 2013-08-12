《中国债券市场每日交易备忘》--8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国富通集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，民生银行和工商银行主承 电信科学技术研究20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华泰证券主承 中铁物资公司20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行70亿元两年期固息债130317，票面利率4.1960% 中国建材 40亿元九个月期超短期融资券011337005，票面利率4.65% 天津赛瑞机器设备2亿元一年期短融041360048，票面利率7.00% 丹东港集团10亿元一年期短融041373005，票面利率6% 江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融041360047，票面利率4.90% ============================================================================ 三、缴款： 财政部300亿元七年期续发国债130015，发行价98.76元 天津房地产开发经营7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380246，票面利率5.88% 西南证券 10亿元三个月期短融1390064，票面利率4.89% 南车集团5亿元六个月期超短融 中国交建 30亿元九个月期超短融 申能集团公司30亿元一年期短融 浙江物产集团5亿元一年期短融 南京港集团3亿元一年期短融 安徽能源集团10亿元一年期短融 西南证券 10亿元三个月期短融 穗恒运A 4.8亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 上海浦东路桥建设7亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082133到期兑付，基本利差1.53% 财政部代发284亿元三年期固息地方债109104到期兑付，票面利率2.37% 兴业银行 40.8亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债081003到期兑付，基本利差1.25% 国开行300亿元五年期固息金融债080213到期兑付，票面利率4.95% 财政部280亿元三年期固息国债100025到期兑付，票面利率2.30% 进出口行150亿元三年期固息金融债100305到期兑付，票面利率2.70% 中国铁路物资股份公司25亿元九个月期超短融011218005到期兑付，票面利率4.30% 申银万国证券20亿元三个月期短融1390036到期兑付，票面利率3.75% 中国石油化工集团50亿元九个月期超短融011204003到期兑付，票面利率3.9% 中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融011243001到期兑付，票面利率4.3% 北京基础设施投资20亿元一年期短融041254041到期兑付，票面利率3.79% 国药一致 4亿元一年期短融041266004到期兑付，票面利率4.03% 北大荒 5亿元九个月期短融041254058到期兑付，票面利率4.70% 财政部242.4亿元10年期固息国债040006付息，票面利率4.86% 杭州联合银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092101付息，票面利率5% 蚌埠城市投资控股20亿元七年期固息债1080090付息，票面利率5.78% 财政部代发186亿元五年期固息地方债109105付息，票面利率2.67% 国开行197.30亿元三年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110206付息，基本利差-0.10% 安徽高速控股集团10亿元五年期中票1282284付息，票面利率4.9% 江苏省文化创意中小企业1.5亿元三年期固息集合票据1283024付息，票面利率5.95% 财政部240亿元20年期固息国债080013付息，票面利率4.94% 建设银行 100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090703付息，票面利率3.32% 建行 100亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090704付息，票面利率4.04% 上海浦发集团15亿元五年期固息债0980124付息，票面利率4.80% 浙江交通投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票0982110付息，票面利率4.3% 国开行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100222付息，基本利差0.45% 南方航空集团10亿元五年期中票1182217付息，票面利率5.68% 内蒙古伊泰集团45亿元五年期中票1182218付息，票面利率6.19% 成都中小企业1.8亿元三年期集合票据1183011付息，票面利率7.20% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息，基本利差0.59% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国铁路总公司周一公告称，将于周二(13日)招标发行今年第二期铁道债(企业债)，规模200亿元人民币，其 中10年和20年固息品种各半，招标利率区间分别为4.15%-5.15%和4.35%-5.35%。 --证券时报周一报导称，深圳证监局近期对鹏元资信评估公司出具警示函，因鹏元资信在债券发行主体超日太 阳 的经营环境和财务状况发生重大变化时，未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次 公开警示资信评估公司。 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/边竞； 审校 康熙泽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选