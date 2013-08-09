中国股市：沪综指收盘小涨，宏观数据显示经济企稳提振市场信心

路透上海8月9日 - 中国股市沪综指周五收盘小涨。分析师指出，今日集中公布的宏观经济数据，总体显示经济趋向企稳回暖，这对投资者信心有所激励，但因以制造业为主的周期股业绩尚未实质性改善，大盘缺乏上冲动能，维持温和盘整。

沪综指 收报2,052.235点，涨7.340点，或0.36%；本周累计涨幅1.12%，为连续第三周上涨；上海A股今日成交额为829亿元人民币，上日为718亿元。

“(数据）显示经济有望向好，但是数据刚刚向好，未来是否有反复，还需要再观望。”中原证券分析师张刚说。

他指出，随着中报密集公布期的临近，前期热炒的中小市值个股近期将面临调整；而周期股能否适时启动，仍要看基本面是否配合，现在来看还没具备足够上涨动力。短期内若政策面没有大的变化，估计股市还会维持调整走势。

中国7月工业增速回升，居民消费价格指数（CPI）涨幅温和，工业生产者出厂价格（PPI）环比降幅收窄，进一步传递经济底部企稳信号。据国家统计局周五公布数据，7月工业增加值快速回升至同比增长9.7%；7月CPI同比上涨2.7%；PPI同比下降2.3%，环比降幅较上月降幅收窄0.3个百分点。

交行最新研究报告认为，新的经济数据显示前期出台的一系列稳增长、调结构和促改革的政策效应正在影响预期；未来还需观察政策面是否能够持续有效地改善市场预期并扩张实体经济需求。预计未来PPI同比降幅可能继续收窄，但于年内回升至正增长的概率较小。