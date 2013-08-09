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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.3410-20有主权帐户卖单

0613GMT

* 欧元/美元买单挂在1.3350-60、1.3320、1.3300。卖单挂在1.3400，其上方有停止单。

* 阻力位在1.3415-20，上方有大笔停止单。

* 美元/日圆买盘布在96.20、96、95.80

* 欧元/日圆买单在128.50-60、停止单在128下方，卖单挂在129.75

* 美元/日圆在96.20和96.35有期权到期。(完)

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