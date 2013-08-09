版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 15:04 BJT

标题新闻；法国6月工业生产较前月下滑1.4%(路透调查预估为成长0.1%)，显示经济复苏仍然脆弱

注：数据来源为官方统计机构法国国家统计局(INSEE)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐