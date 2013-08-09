中国期市：螺纹钢期货创近四个月收盘新高，宏观数据暖风频吹

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 51,520 0.74 262,702 黄金(au) 1312 261.55 1.69 139,264 螺纹钢 (rb) 1401 3,755 0.51 1,538,328 橡胶 (ru) 1401 19,330 2.22 185,686 大商所 豆粕 (m) 1401 3,180 0.86 1,826,218 豆油 (y) 1401 6,920 0.09 720,442 焦炭 (j) 1401 1,531 1.66 278,424 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,974 0.28 525,462 棉花 (cf) 1401 19,795 -0.08 69,020 中金所 沪深300(if) 1308 2,288.2 1.09 55,338 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 黄凯)