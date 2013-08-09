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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 15:59 BJT

中国期市：螺纹钢期货创近四个月收盘新高，宏观数据暖风频吹

中国期市主要品种收盘信息：                                     
                                                   
 交易所  品种           合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)       1311     51,520     0.74        262,702 
         黄金(au)       1312     261.55     1.69        139,264 
         螺纹钢 (rb)    1401      3,755     0.51      1,538,328 
         橡胶 (ru)      1401     19,330     2.22        185,686 
 大商所  豆粕 (m)       1401      3,180     0.86      1,826,218 
         豆油 (y)       1401      6,920     0.09        720,442 
         焦炭 (j)       1401      1,531     1.66        278,424 
 郑商所  白糖 (sr)      1401      4,974     0.28        525,462 
         棉花 (cf)      1401     19,795    -0.08         69,020 
 中金所  沪深300(if)    1308    2,288.2     1.09         55,338 
                                                   
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦; 审校 黄凯)
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