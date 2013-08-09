中国期市：螺纹钢期货创近四个月收盘新高，宏观数据暖风频吹

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 51,520 0.74 262,702 黄金(au) 1312 261.55 1.69 139,264 螺纹钢 (rb) 1401 3,755 0.51 1,538,328 橡胶 (ru) 1401 19,330 2.22 185,686 大商所 豆粕 (m) 1401 3,180 0.86 1,826,218 豆油 (y) 1401 6,920 0.09 720,442 焦炭 (j) 1401 1,531 1.66 278,424 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,974 0.28 525,462 棉花 (cf) 1401 19,795 -0.08 69,020 中金所 沪深300(if) 1308 2,288.2 1.09 55,338 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。