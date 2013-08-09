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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 15:31 BJT

日本债市：公债价格脱离低位，此前30年期公债销售平稳

当日涨跌      上日
                                      最新报价     (基点)      收市价
                                                                  
 两年期公债                              0.000%        +0.0      0.105%
 五年期公债                              0.280%        +0.0      0.280%
 10年期公债                              0.755%        +0.5      0.750%
 20年期公债                              1.680%        +0.0      1.680%
 30年期公债                              1.795%        +0.0      1.795%
 10年期公债期货   <0#JGB:>               144.02       +0.01      144.01
                                                                       
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                                     
 。                                                          
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪/王翔琼；审校 艾茂林)
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