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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 15:37 BJT

德国经济：第二季经济可能明显增长--经济部

路透柏林8月9日 - 德国经济部周五在月度报告中称，4-6月德国经济可能明显增长，主要受到民间消费及建筑业投资带动。

“民间消费仍是经济的重要支柱。像在第一季那样，民间消费或将对第二季的经济成长作出重要贡献，”经济部称。

德国将于8月14日公布第二季国内生产总值(GDP)初值，分析师预计成长率介于0.6%-1%。德国经济继去年底萎缩以来，于2013年初勉强躲过衰退。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)
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