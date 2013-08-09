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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 15:20 BJT

新兴汇市：坡元和韩元本周领涨，受中国乐观数据激励

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                         96.71      96.72      +0.01     -10.26      86.79
 坡元*                       1.2578     1.2599      +0.17      -2.85     1.2219
 台币                        29.926     29.960      +0.11      -2.64     29.136
 韩元                       1111.69    1113.00      +0.12      -3.70    1070.60
 泰铢                         31.20      31.25      +0.16      -1.89      30.61
 菲律宾披索*                  43.46      43.58      +0.28      -5.55      41.05
 印尼卢比*                 10280.00   10280.00      +0.00      -6.32    9630.00
 印度卢比*                    60.88      60.88      +0.00      -9.67      54.99
 马币*                       3.2530     3.2545      +0.05      -5.99     3.0580
 人民币                      6.1189     6.1225      +0.06      +1.82     6.2303
 
    * 印度、印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡金融市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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