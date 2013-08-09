中国债市：中长债跌势暂止，经济渐露走稳迹象后市仍难言乐观

路透上海8月9日 - 中国银行间债市周五呈弱势震荡格局，今日公布的经济数据对债市影响整体中性，中长债收益率在连续两日明显上涨后，部分资金开始逢低吸纳，不过之前走势相对稳定的短券卖压浮现，收益率出现补涨。

交易员并指出，尽管7月物价数据显示通胀压力仍不大，但工业增加值数据不错，结合此前的贸易数据，经济已渐露走稳迹象，基本面对债市的压制或将逐步显现，而且对于未来资金面的谨慎预期仍未散去，现券后市依旧难言乐观。

“今天早上CPI出来，刺激了一下买盘，但20年国债结果一出来，（买盘）很快就回去了，”上海一银行交易员称。

她并谈到，昨天受重创的10年国债今日走势稍有回稳，盘中主要成交在3.83%－3.84%附近，较昨日尾盘略低，尽管午后的工业增加值数据超出预期，对中长债的影响也不大，“主要是前两天（收益率）已经上了太多了，10年国债涨了有10几个（基）点了。”

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。

国家统计局周五下午公布的数据并显示，7月工业增加值同比增长9.7%，远高于路透调查预估中值9%，为五个月最高位。

上述交易员并指出，尽管中长债暂走稳，但今日短券收益率又有所上翘，刚刚有所修复的收益率曲线再趋向平坦化，这或预示债市的调整仍未尽。

中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.32%，远高于此前4.21%的市场预测均值。

剩余期限约9.79年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在3.83%，上日收报3.85%。剩余期限约0.90年的固息国债130014券最新成交对应收益率 在3.45%，上日收报3.4050%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9265 3.6557

上日 3.1821 3.7903

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8109/3.7500 国债参考率报价 3.4873/3.4082 金融债参考率报价 4.1100/4.0470(完)

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