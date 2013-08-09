版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 15:26 BJT

中国新债：财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债，期限六个月

路透上海8月9日 - 中国财政部周五公告，将于下周五(16日)招标发行总额150亿元人民币贴现国债，期限为六个月(182天)。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该债将以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

此为今年第五期贴现国债，将于8月16日招标，8月19日开始计息，8月19日至8月21日进行分销，8月23日起上市交易，将于2014年2月17日(节假日顺延)按面值偿还。(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐