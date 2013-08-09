中国新债：财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债，期限六个月

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海8月9日 - 中国财政部周五公告，将于下周五(16日)招标发行总额150亿元人民币贴现国债，期限为六个月(182天)。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该债将以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。
此为今年第五期贴现国债，将于8月16日招标，8月19日开始计息，8月19日至8月21日进行分销，8月23日起上市交易，将于2014年2月17日(节假日顺延)按面值偿还。(完)
参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。