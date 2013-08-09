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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 15:28 BJT

韩国债市：近收平盘，美联储不确定性罩顶市场缺乏方向指引

路透首尔8月9日 - 韩国政府公债周五在国内市场收平盘，由于缺乏重大消息指引，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)下个举措的不确定性仍笼罩市场，投资人不愿承接大量仓位。

指标10年期公债收益率(殖利率) 收平盘。三年期公债9月期约 小涨0.04点至105.69。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.69 105.65

10年期公债收益率 3.58% 3.58%

五年期公债收益率 3.23% 3.23%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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