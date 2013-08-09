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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市卖超414亿韩元，连续第四天卖超

路透首尔8月9日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超414亿韩元，四天来累计卖超4,827亿韩元(4.3369亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月 9日 -41.4 -2.3 46.4

8月 8日 -162.9 120.7 36.3

8月 7日 -126.0 -70.6 204.7

8月 6日 -152.4 106.9 46.7

8月 5日 90.9 -93.4 3.5

8月 2日 87.5 -25.1 -50.7

8月 1日 63.4 -11.2 -52.5

7月31日 12.0 102.6 -111.2

7月30日 98.5 237.5 -314.9

7月29日 80.5 -136.6 52.9

7月26日 210.0 -111.4 -96.9

7月25日 158.3 73.4 -78.6

7月24日 188.8 17.8 -202.3

7月23日 320.8 30.4 -332.2

7月22日 22.0 143.9 -151.6

7月19日 -109.5 70.0 24.2

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本月以来 -240.7 24.9 234.4

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今年以来 -9,452.2 9,160.1 865.6

---------------------------------------------(完)
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