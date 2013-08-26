中港个股：中石化预计下半年业绩好于上半年，因中国经济下行停止

* 预计下半年业绩好于上半年

* 料成品油价逐渐到位

* 公司将适当调整今年资本支出

路透香港8月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 董事长傅成玉周一称，预期公司下半年业绩会好于上半年，因中国经济下行停止以及成品油价逐渐到位。

他在记者会上称，第一季和第二季是全年业绩之中表现最差，下半年将好于上半年，原因是中国经济下行停止将带动消费需求向好，且成品油价逐渐到位，而原油价料不会大幅波动。

“成品油价改革带来的正面效益将在未来数年内逐渐释放，令企业经营改善。”他并称，政府可能推行优质优价，即油品品质愈高售价愈高，对中石化亦有正面作用。

中石化此前公布，按国际会计准则第二季净利136.04亿元人民币，同比增长23%，但逊于市场预期，主要由于炼油业务再度录得亏损。期内，中石化对一季度的高价原油库存进行消耗，推高加工成本。

今年3月，中国国家发改委出台新版本的成品油定价机制，包括缩短调价周期、取消4%调价幅度限制等，让国内成品油价与国际油价更加接轨。

傅成玉并称，配合国家经济结构转型改革，中石化今年将适当调整资本支出，但减幅不会很大，至于长远公司也会对资本支出作出调整，不再以大规模投资来拉动发展。

今年初中石化设定全年资本支出计划为1,817亿元，其中油田板块占比49%。上半年完成资本支出约520亿元，其中48%用于上游。

中石化的主要竞争对手--中国石油 此前向分析师称，为控制投资规模，公司拟于明年起缩减资本开支预算，今年为3,550亿元。