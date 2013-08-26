中港个股：中石化预计下半年业绩好于上半年，因中国经济下行停止

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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* 预计下半年业绩好于上半年
* 料成品油价逐渐到位
* 公司将适当调整今年资本支出
路透香港8月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 董事长傅成玉周一称，预期公司下半年业绩会好于上半年，因中国经济下行停止以及成品油价逐渐到位。
他在记者会上称，第一季和第二季是全年业绩之中表现最差，下半年将好于上半年，原因是中国经济下行停止将带动消费需求向好，且成品油价逐渐到位，而原油价料不会大幅波动。
“成品油价改革带来的正面效益将在未来数年内逐渐释放，令企业经营改善。”他并称，政府可能推行优质优价，即油品品质愈高售价愈高，对中石化亦有正面作用。
中石化此前公布，按国际会计准则第二季净利136.04亿元人民币，同比增长23%，但逊于市场预期，主要由于炼油业务再度录得亏损。期内，中石化对一季度的高价原油库存进行消耗，推高加工成本。
今年3月，中国国家发改委出台新版本的成品油定价机制，包括缩短调价周期、取消4%调价幅度限制等，让国内成品油价与国际油价更加接轨。
傅成玉并称，配合国家经济结构转型改革，中石化今年将适当调整资本支出，但减幅不会很大，至于长远公司也会对资本支出作出调整，不再以大规模投资来拉动发展。
今年初中石化设定全年资本支出计划为1,817亿元，其中油田板块占比49%。上半年完成资本支出约520亿元，其中48%用于上游。
中石化的主要竞争对手--中国石油 此前向分析师称，为控制投资规模，公司拟于明年起缩减资本开支预算，今年为3,550亿元。
中石化H股周一收升1.92%，报5.83港元；其A股升1.61%，报4.43元人民币。(完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编