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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 15:54 BJT

台湾债市：五年公债殖利率小升，市场保守观望两年期存单标售后央行举措

* 五年期公债殖利率小跌
    * 市场观望心态仍浓厚

    路透台北8月8日 - 台湾债市五年期公债殖利率周四收盘小升。虽然美债殖利率小跌，
但是市场忧虑对央行两年期存单标售结果、及后续可能性，令公债殖利率收盘小升。
    
    交易员表示，今日不只是公债殖利率稍稍收高，五年期利率交换(IRS) 的利率
也稍有上扬。只不过，在标售结果出炉之后，市场反应偏向中性，公债殖利率变化不大，而
两年期公债102/7 虽未成交，但仍有买单挂在0.70%附近的低位。
    
    〞公债市场反映冷静，市场也没有太大的卖压。〞一位民营银行公债交易员表示。
    
    前述交易员也认为，央行后续再度定期标售两年存单的可能性较高，但可以观察续发行
的量。不过这在一、二天之内也不会有新的变化，因此预估下周公债行情将以美债的变化为
主。
    
    美国公债价格周四攀升，进入新交投区间的市场吸引买家入市。指标10年期美国公债U
S10YT=RR价格升17/32，报99-7/32，收益率报2.59%。  
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +0.99     1.1130   1.0975-1.1220      54.5
     10     102/6                     -0.22     1.5378   1.5378-1.5378       1.0
   交易员表示，展望下周，估计消息面将偏向真空，主要是美国以公布零售销售数据、以
及CPI为主，这二个数据基本上对QE退场的关键影响较小。
    
    至于美债的行情，交易员表示，近期美国十年期公债殖利率在很窄的区间里盘整，大致
都在2.5-2.75%的区间内，就看突破那个方向，将导引台债的方向。
     
    〞只不过QE的退场永远大家是心里的疙瘩，若台债五年券下到1.10%以下恐怕还是要有
大一点的利多。〞一位公营银行公债交易员表示。 
    
    另外一位证券商交易员说，五年券虽然中长线底部垫高，但若再上扬2-3基点还是看得
到买盘。此外，因台股动能偏弱，仍有多方想去连结二者关连，仍会激励部分五年券的买气
。
    
    〞虽然态势偏空，但短线还是会有些人想做多看看，〞前述交易员表示。   
    
    另外一位不具名的本地证券商在分析空单的筹码动向之后表示，空单近期的动作都不大
，单日借券量约在60亿台币左右，以目前三大交易商每日释出筹码的量仅约50亿左右，空单
能有做为的空间并不大。 
    
   交易员预估，五年期公债102/2期殖利率区间预估在1.08-1.13%。 
 
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.5378
          5       102/2                       1.1130
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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