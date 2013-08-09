台湾债市：五年公债殖利率小升，市场保守观望两年期存单标售后央行举措

* 五年期公债殖利率小跌 * 市场观望心态仍浓厚 路透台北8月8日 - 台湾债市五年期公债殖利率周四收盘小升。虽然美债殖利率小跌， 但是市场忧虑对央行两年期存单标售结果、及后续可能性，令公债殖利率收盘小升。 交易员表示，今日不只是公债殖利率稍稍收高，五年期利率交换(IRS) 的利率 也稍有上扬。只不过，在标售结果出炉之后，市场反应偏向中性，公债殖利率变化不大，而 两年期公债102/7 虽未成交，但仍有买单挂在0.70%附近的低位。 〞公债市场反映冷静，市场也没有太大的卖压。〞一位民营银行公债交易员表示。 前述交易员也认为，央行后续再度定期标售两年存单的可能性较高，但可以观察续发行 的量。不过这在一、二天之内也不会有新的变化，因此预估下周公债行情将以美债的变化为 主。 美国公债价格周四攀升，进入新交投区间的市场吸引买家入市。指标10年期美国公债U S10YT=RR价格升17/32，报99-7/32，收益率报2.59%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.99 1.1130 1.0975-1.1220 54.5 10 102/6 -0.22 1.5378 1.5378-1.5378 1.0 交易员表示，展望下周，估计消息面将偏向真空，主要是美国以公布零售销售数据、以 及CPI为主，这二个数据基本上对QE退场的关键影响较小。 至于美债的行情，交易员表示，近期美国十年期公债殖利率在很窄的区间里盘整，大致 都在2.5-2.75%的区间内，就看突破那个方向，将导引台债的方向。 〞只不过QE的退场永远大家是心里的疙瘩，若台债五年券下到1.10%以下恐怕还是要有 大一点的利多。〞一位公营银行公债交易员表示。 另外一位证券商交易员说，五年券虽然中长线底部垫高，但若再上扬2-3基点还是看得 到买盘。此外，因台股动能偏弱，仍有多方想去连结二者关连，仍会激励部分五年券的买气 。 〞虽然态势偏空，但短线还是会有些人想做多看看，〞前述交易员表示。 另外一位不具名的本地证券商在分析空单的筹码动向之后表示，空单近期的动作都不大 ，单日借券量约在60亿台币左右，以目前三大交易商每日释出筹码的量仅约50亿左右，空单 能有做为的空间并不大。 交易员预估，五年期公债102/2期殖利率区间预估在1.08-1.13%。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5378 5 102/2 1.1130 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)