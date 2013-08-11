台湾经济指标预测--8月12日至8月26日

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *8月12日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/16 -- GDP年增率 第二季统计 +2.27%( 1.67%(统计值) 值 概估值) *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -- -3.5% 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 4.17% 8/23 1600 工业生产 7月 -- -0.43% *8月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/26 1610 M2年增率 7月 -- 4.82% *9月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 0830 消费者物价 8月 -- +0.08%(年变动率) 指数(CPI) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,091.18亿美元 *9月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/9 1600 出口 8月 -- +1.6% -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。