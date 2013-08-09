《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增99.25亿台币，来到逾半年高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月9日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增99.25亿台币，为连续第四周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,238.4亿台币。上周存单发行量净增17.8亿台币。
央行存单未到期余额来到逾半年新高，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8/5 3,022.50 3,014.50* -8.00
8/6 727.00 731.00 +4.00
8/7 408.00 502.50 +94.50
8/8 3,302.00 3,307.60 +5.60
8/9 3,548.45 3,551.60 +3.15
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总计 11,007.95 11,107.20 +99.25
* 为含1,000亿364天期存单
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8/5 83.00 28.00
8/6 38.50 16.50
8/7 88.50 24.00
8/8 21.50 16.00
8/9 51.00 15.00
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总计 282.50 99.50 (完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。