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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 16:46 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增99.25亿台币，来到逾半年高位

路透台北8月9日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增99.25亿台币，为连续第四周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,238.4亿台币。上周存单发行量净增17.8亿台币。

央行存单未到期余额来到逾半年新高，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8/5 3,022.50 3,014.50* -8.00

8/6 727.00 731.00 +4.00

8/7 408.00 502.50 +94.50

8/8 3,302.00 3,307.60 +5.60

8/9 3,548.45 3,551.60 +3.15

--------------------------------------------------

总计 11,007.95 11,107.20 +99.25

* 为含1,000亿364天期存单

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8/5 83.00 28.00

8/6 38.50 16.50

8/7 88.50 24.00

8/8 21.50 16.00

8/9 51.00 15.00

------------------------------------------------

总计 282.50 99.50 (完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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