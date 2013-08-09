欧元债市：意大利公债风险溢价降至两年低位，因中国数据喜人

意大利10年期公债 和可比德债 利差在盘前交易触及两年来最窄的248个基点，较上日收盘收窄5个基点。最新报249个基点。

“海外的中国数据今天为二线国家债券带来一些提振，风险信心稍稍改善，”一名交易员说。

意大利今年的融资目标已完成了80%，使其大可取消8月中的标债。

“缺乏二线国家的公债供应，一直支撑着利差收窄，未来几周这种情况还将继续下去。”另一名交易员说。

10年期德国现货公债收益率(殖利率)升1.2个基点至1.695%。德债期货 下跌13个跳动点，报142.16。(完)

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