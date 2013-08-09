欧元债市：意大利公债风险溢价降至两年低位，因中国数据喜人

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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意大利10年期公债 和可比德债 利差在盘前交易触及两年来最窄的248个基点，较上日收盘收窄5个基点。最新报249个基点。
“海外的中国数据今天为二线国家债券带来一些提振，风险信心稍稍改善，”一名交易员说。
意大利今年的融资目标已完成了80%，使其大可取消8月中的标债。
“缺乏二线国家的公债供应，一直支撑着利差收窄，未来几周这种情况还将继续下去。”另一名交易员说。
10年期德国现货公债收益率(殖利率)升1.2个基点至1.695%。德债期货 下跌13个跳动点，报142.16。(完)
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(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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