台湾货币市场：8月12日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透台北8月12日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,936亿台币。
--公债101甲7期付息9亿。
--公债89甲11期付息15.375亿。
--公债99甲7期付息14亿。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行发行两年期定存单，金额100亿台币。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期3兆(万亿)7,022.7亿台币 ：
08/13 1,532.5亿台币
08/14 3,622.5亿台币
08/15 3,843.9亿台币
08/16 1,526亿台币
08/19 3,384.1亿台币
08/20 1,277.5亿台币
08/21 690.5亿台币
08/22 2,603.5亿台币
08/23 2,377.25亿台币
08/24 10亿台币
08/26 2,719.5亿台币
08/27 4,209.5亿台币
08/28 1,608亿台币
08/29 3,927.3亿台币
08/30 905.15亿台币
09/02 2,059.5亿台币
09/03 726亿台币
--公债还本付息64.5亿台币
08/13 98甲5期付息12.75亿
08/14 97甲5期付息15.75亿
08/16 91甲7期付息15亿
08/22 100甲8期付息11.25亿
08/24 101甲8期付息9.75亿
--国库券到期500亿台币
8/13：财101-5期国库券到期，364天期，金额200亿台币。
8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--8/14: 财政部发行财102-8期国库券，364天期，预估金额300亿台币，13日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
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