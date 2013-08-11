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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 07:59 BJT

台湾货币市场：8月12日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月12日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,936亿台币。

--公债101甲7期付息9亿。

--公债89甲11期付息15.375亿。

--公债99甲7期付息14亿。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--央行发行两年期定存单，金额100亿台币。

---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期3兆(万亿)7,022.7亿台币 ：

08/13 1,532.5亿台币

08/14 3,622.5亿台币

08/15 3,843.9亿台币

08/16 1,526亿台币

08/19 3,384.1亿台币

08/20 1,277.5亿台币

08/21 690.5亿台币

08/22 2,603.5亿台币

08/23 2,377.25亿台币

08/24 10亿台币

08/26 2,719.5亿台币

08/27 4,209.5亿台币

08/28 1,608亿台币

08/29 3,927.3亿台币

08/30 905.15亿台币

09/02 2,059.5亿台币

09/03 726亿台币

--公债还本付息64.5亿台币

08/13 98甲5期付息12.75亿

08/14 97甲5期付息15.75亿

08/16 91甲7期付息15亿

08/22 100甲8期付息11.25亿

08/24 101甲8期付息9.75亿

--国库券到期500亿台币

8/13：财101-5期国库券到期，364天期，金额200亿台币。

8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--8/14: 财政部发行财102-8期国库券，364天期，预估金额300亿台币，13日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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