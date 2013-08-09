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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 16:21 BJT

香港股市：受中资煤炭相关个股扶助收高，但创近两个月单周最大跌幅

路透香港8月9日 - 香港股市周五收高，受中资煤炭相关个股的扶助，因寄望实货价格将上涨，中国固定资产投资和工业生产数据强劲亦扶助大盘。但港股周线跌幅为近两个月来最大。

恒生指数 本日收高0.7%至21,807.6点，恒生国企指数 则涨1.2%。

恒生指数和恒生国企指数本周分别下跌1.7%和1.4%，创下6月21日止当周以来最大跌幅。(完)
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