路透基点：胜华科技1.22亿美元担保融资案展开筹组--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，星展银行和兆丰国际商业银行已为胜华科技的1.22亿美元担保融资案展开筹组。
消息人士透露，这项融资是为胜华科技计划发行的可转换公司债提供担保。期限可能为19-25个月不等。
银行可获得1.5%的年担保费用，以三个层次邀请银行加入：
承诺金额为总规模的20%或以上者，前端费为100个基点(25个月)或76个基点(19个月)，并享有牵头行头衔；
承诺金额为总规模13-19%者，前端费为87.5个基点(25个月)或66.5个基点(19个月)；
承诺金额为总规模的7-12%，前端费为75个基点(25个月)或57个基点(19个月)。
在8月2日，胜华科技公布7月合并营收为55.9亿台币(1.87亿美元)，较前月成长27%，但较上年同期下降33%。今年前七个月的合并营收达416.7亿台币，较上年同期下降30%。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。