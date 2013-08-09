路透基点：胜华科技1.22亿美元担保融资案展开筹组--RLPC

路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，星展银行和兆丰国际商业银行已为胜华科技的1.22亿美元担保融资案展开筹组。

消息人士透露，这项融资是为胜华科技计划发行的可转换公司债提供担保。期限可能为19-25个月不等。

银行可获得1.5%的年担保费用，以三个层次邀请银行加入：

承诺金额为总规模的20%或以上者，前端费为100个基点(25个月)或76个基点(19个月)，并享有牵头行头衔；

承诺金额为总规模13-19%者，前端费为87.5个基点(25个月)或66.5个基点(19个月)；

承诺金额为总规模的7-12%，前端费为75个基点(25个月)或57个基点(19个月)。