中港个股：中国人寿称下半年专注发展长期期交业务，料新业务价值改善

路透香港8月29日 - 中国最大寿险公司--中国人寿 周四称，下半年将专注于发展长期期交业务，并预料新业务价值将出现改善。

该公司此前公布，今年上半年净利同比增长68%，优于市场预期，主要受投资收益增加带动，不过反映新造保单获利能力的新业务价值同比增长0.8%，略低于市场预期。

国寿董事长杨明生在记者会上称，上半年的保费增速超出公司本身的预期，主要由于今年是满期支付的高峰期﹐公司不得不通过银保渠道拉动规模的增长，以提供充足和稳定的现金流，并保证经营正常运转，但这个策略导致上半年新业务价值增长远低于他的预期，也是整个业绩令人最不满意的地方。

“下半年将义无反顾地推动新业务价值的增长，主要是专注于长期期交业务，目前已取得成效，自7月以来10年期期交业务已录得8%增长，上半年则为负增长。”他称。

国寿今年的满期支付总额超过1,000亿元人民币，上半年已支付约700亿元，下半年的支付压力相对减轻。

分析师称，投资者追求长期价值提升，但国寿上半年却专注于保费规模增长的策略，令人失望，相信除非A股大升，否则国寿的估值难以获得调升。

投行瑞信稍早的报告称，“基本的担忧是国寿继续其价值与保费规模兼备的策略，是难以执行。”该行更直指国寿可能是“价值陷阱”，因其估值仍高于拥有更高增长的同业，该行将国寿的目标价由24港元降至22港元。

国寿H股今早最多升近2%，午盘升幅收窄；香港时间15:38，该股升0.1%，报19.18港元。

**拓宽投资渠道，加强渠道创新**

杨明生称，针对国内利率市场化和普通型人身险费率改革，公司未来将推出对市场利率敏感度高而费率能作出快速反应的保障性产品，并把握投资渠道拓宽的机遇，下半年继续重点拓展不动产、股权以及基础设施债权的投资。

他并称，公司亦将加强渠道创新，此前与中国最大电子商务企业阿里巴巴 签订合作协议，一方面利用保险资金支持阿里巴巴在仓储物流方面的建设，另一方面通过对方的网络销售保险产品。

“在各种渠道创新方面，我最看好是网上销售，与阿里巴巴的合作可以提供便捷的销售渠道，同时降低运营成本。”他说。

中国的利率市场化步伐加快，7月全面放开金融机构贷款利率管制 ，8月启动普通型人身保险费率改革。至于利率和汇率市场化方面，央行行长周小川此前称，中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市场化，并希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。