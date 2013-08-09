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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 16:34 BJT

全球金市：金价守住上日涨幅，因美元走软提供支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1310.21 -1.18 -0.09 -21.76

现货银 20.20 0.00 +0.00 -33.29

现货铂金 1486.74 -0.26 -0.02 -3.14

现货钯金 739.22 3.22 +0.44 6.82

COMEX期金 1309.60 -0.30 -0.02 -21.85 19437

COMEX期银 20.20 0.00 +0.01 -33.36 7515

汇率

欧元/美元 1.3378

美元/日圆 96.63

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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