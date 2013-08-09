中国债市：IRS走势震荡长端略涨，受工业数据及20年国债利率超预期带动

路透上海8月9日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五盘中震荡，长端略涨。交易员指出，早盘初段公布的通胀数据温和，IRS短端一度小跌，但随后20年国债招标利率意外超高，及午后公布的工业增加值等数据超出预期，带动IRS反弹，但总体上涨的幅度不大。

“今天就是受数据和新债影响，(IRS)上上下下的，长端利率略向上，曲线偏陡一点。”上海一商业银行交易员称。

对下周市场走势，他认为，随着七天回购利率的回落，IRS短端利率仍有往下走的一些空间，长端是否还有向上攀升空间，则有待观察，因目前经济数据来看，仅仅是经济低位企稳的预期在增强，“只看到了一些乐观的信号，除非下周能有更多利好的支持，有更明确的信号，大家才会有向上做(长端利率)的动力。”他称，“总体，曲线会变陡。”

中国7月CPI涨幅温和，PPI环比降幅收窄也进一步传递经济底部企稳信号。未来通胀预计将在可控范围内继续温和上行，政策宽松方面难有大的期待，调结构还会延续。

午后国家统计局公布的7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。

广发银行交易员吴思捷也表示，IRS今日全天基本处于震荡状态，早盘CPI数据偏温和，repo一年品种曾下行到3.85%，但20年国债中标利率超过预期，及下午公布的工业增加值数据也超过预期，经济底部企稳预期增强，推动IRS长端回升，“但上行幅度比较小。”

对后续走势，他认为，虽然经济数据有转暖迹象，但对市场冲击不是很大，因为目前利率水平中包含的经济不好的因素较小，“个人认为接下来资金面的因素还是会比较重要。”他称。

他指出，资金面预期正在逐步企稳，回购利率也在逐步下行，本月预计影响不会很大，但九月面临季末等因素，而央行目前来看仅仅是通过逆回购利率在引导利率中枢下行，操作量却在缩减，所以后续资金面仍要谨慎看待，“而且后面公开市场到期量也不多的。”

中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.32%，远高于此前4.21%的市场预测均值，投标倍数为1.56倍。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.8288/3.9288 3.8288/3.9000 3.9063/3.9825 4.0425/4.1213 4.0680/4.2800

周四 3.8870/3.9930 3.8340/3.9100 3.8890/3.9680 4.0260/4.1020 4.0213/4.2638

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变化 -0.0582/-0.0642 -0.0052/-0.0100 +0.0173/+0.0145 +0.0165/+0.0193 +0.0467/+0.0162

注: 以上数据均为按季度计算报价。