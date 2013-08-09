版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 16:38 BJT

俄罗斯央行：维持指标利率不变，警告经济下行风险犹存

路透莫斯科8月9日 - 俄罗斯央行周五维持指标利率不变，但警告经济成长面临诸多风险，并预计通胀率到今年底将回到其目标区间。

央行已是连续第十一个月维持一天期回购利率在5.5%，一天期固定回购利率在6.5%，一天期存款利率为4.5%不变。

央行仍把再融资利率维持在8.25%。(完) (编译 王翔琼；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐