《离岸人民币综述》美元及CNH融资成本相对低，吸引境内企业离岸筹资

记者 李珊珊

路透香港8月9日 - 离岸人民币债券市场本周由新加坡的中国心连心化肥 定价“破冰”，但这规模2.5亿元的案件并未起到领头羊作用，点心债的发行人与投资者仍纠结在价格歧见。不过，企业融资活动更多地流向离岸市场，以利用两地的利差与汇差。

美联储(FED)将减少购债、人民币下半年再升值空间有限，以及中国新一届领导班子调整经济结构衍生的不确定因素，投资者不再像年初一样有债便买，开始对人民币资产要求更高的溢价。但发行方尚无此共识，几家有意发债的房企公司有的观望，有的考虑改发美元债。另一例子则是渣打银行 的宝岛债。

该期债6月初时参考该行在新加坡的三年期人民币债券实质利率2.75%，以2.75-3.00%在市场询价，但接下来的利率剧幅波动，投资者风险意识抬头，发行及投资双方对于利率产生较大分歧，案子陷入僵局。

香港银行业者指出，最近离岸融资需求明显增加，主要是“钱荒”时期境内银行放款缩手，部份企业转至离岸市场，这种情况以中资行的客户为最多。一方面是因为中资银行境内外渠道较为畅通，另一方面这些企业规模相对大，较易透过子公司之间的交易将资金打回境内。

渣打银行环球市场主管陈铭侨说，”现时香港利率比较低，我相信会有一点（离岸融资），但具体会增加多少，还要观察中国的情况...如果下半年内地流动性趋紧的时间长一点，会有更多的需求。”

业者指出，目前离岸人民币贷款利率大约在4.5至5.5%，相较于境内的6-7%仍具优势。离岸美元筹资成本更为低廉，一般民企融资大约在伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码250-300点，国企背景或大型企业则在LIBOR+150~200点。

“虽说美国可能要退出QE，毕竟还没有发生，美元现在还是浮滥两个字，利率愈借俞低。”一台资银行业者说。

他指出，以酒店经营业者香格里拉为例，今年初定价时为LIBOR+220点，但新议价的项目已经低至150点，＂香港美元资金池够大，成本也低，相信会有一些内需型企业会这样作。＂

一中资银行交易室人士表示，最近以来客盘买人民币的需求偏强，除了一般贸易结汇外，透过发行美元债或是美元贷款融资，再转换成人民币的客盘也明显增加，特别是离岸汇价上个月较长时间低于在岸汇价，更吸引美元持有者利用境内外价差套利。

“离岸与在岸掉期点子扩大到200多个点子，这里面肯定是有水份，有一个套利的空间，＂该名人士说。他预期价差将会朝100点收窄。

离岸一年期掉期点子今日约在1,340点，与在岸同年期基差约270点，6月底时最窄曾不到80点。

欲浏览在岸与离岸远期外汇曲线变化，请点选(link.reuters.com/fyn32v)

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 36,291.3 102

2. 渣打银行 19,768.4 59

3. 法国巴黎银行 16,271.3 52

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--度量人民币国际化脚步的渣打银行.6月人民币环球指数按月升4.8%至1,050，按年增长65%。该行称，离岸人民币外汇交易增长，抵销香港及新加坡6月人民币跨境结算受到中国出口减慢而下跌的影响。该指数由2012年11月成立，基数为100（2010年12月31日）。

--2013年上半年，中国人民银行与境外货币当局开展双边本币互换交易4,720亿元人民币，境外央行共动用93.2亿元。人行称，此对促进双边贸易投资发挥了积极作用。

--中国心连心化肥有限公司两年期人民币债券以8.5%定价，共发行2.5亿元，该债券将在新加坡挂牌。

--香港中小型银行创兴银行 称，该行拟申请开发深圳前海分行，以扩大跨境人民币业务。 (完)