金属期市：伦铜涨至五个月高位，受助于乐观中国数据

0806GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7199.00 14.00 +0.19 -9.23

上海期铜 51800 1820 +3.64 -10.58

COMEX期铜 3.25 0.08 +2.52 -10.94

LME期铝 1840.15 43.15 +2.40 -11.23

上海期铝 14255 55 +0.39 -9.03

LME期锌 1895.00 47.00 +2.54 -8.89

上海期锌 14650 105 +0.72 -8.75

LME期镍 14329.00 354.00 +2.53 -16.01

LME期铅 2138.85 32.85 +1.56 -8.20

上海期铅 14150.00 125.00 +0.89 -11.84

LME期锡 21700.00 430.00 +2.02 -7.26

LME/上海套利价差^ -101

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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