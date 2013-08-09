金属期市：伦铜涨至五个月高位，受助于乐观中国数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0806GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7199.00 14.00 +0.19 -9.23
上海期铜 51800 1820 +3.64 -10.58
COMEX期铜 3.25 0.08 +2.52 -10.94
LME期铝 1840.15 43.15 +2.40 -11.23
上海期铝 14255 55 +0.39 -9.03
LME期锌 1895.00 47.00 +2.54 -8.89
上海期锌 14650 105 +0.72 -8.75
LME期镍 14329.00 354.00 +2.53 -16.01
LME期铅 2138.85 32.85 +1.56 -8.20
上海期铅 14150.00 125.00 +0.89 -11.84
LME期锡 21700.00 430.00 +2.02 -7.26
LME/上海套利价差^ -101
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。