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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 17:40 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                                最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                
 欧元/美元                         1.3384     1.3379      +0.04      +1.44     1.3194
 美元/日圆                          96.68      96.72      -0.04     +11.46      86.74
 欧元/日圆                         129.36     129.36      +0.00     +13.02     114.46
 美元/瑞郎                         0.9200     0.9197      +0.03      +0.49     0.9155
 英镑/美元                         1.5550     1.5537      +0.08      -4.31     1.6251
 美元/加元                         1.0303     1.0324      -0.20      +3.85     0.9921
 澳元/美元                         0.9149     0.9102      +0.52     -11.97     1.0393
 新西兰元/美元                     0.8014     0.8005      +0.11      -3.25     0.8283
 澳元/日圆                         88.430     88.010      +0.48      -1.89     90.130
 新西兰元/日圆                     77.450     77.400      +0.06     -45.00    140.820
 英镑/日圆                         150.29     150.23      +0.04      +6.72     140.82
 澳元/新西兰元                     1.1411     1.1363      +0.42      -9.00     1.2540
                                                                                     
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为
 基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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