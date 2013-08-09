中国政策：将依据实际逐步完善生育政策，适时出台调整方案--计生委

路透北京8月9日 - 中国计划生育政策中放开“单独二胎”的传闻成为近期舆论焦点，对此国家卫生计生委新闻发言人邓海华周五表示,“将依据实际逐步完善生育政策”。而这也是国家卫生计生委一周内第二次对相关问题作出回应。

新华社周五援引邓海华在例行新闻发布会上的话称，这里提的“逐步完善政策”就包括完善生育政策。按照中央的要求，原来的国家人口计生委和组建以后的国家卫生计生委对完善生育政策问题进行了大量的调研论证，当前和今后一个时期，国家卫生计生委将按照中央的决策部署，适应经济社会发展和人口长期均衡发展的要求，积极稳妥地做好完善生育政策的相关工作。

中国共产党的十八大报告明确提出，要坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，逐步完善政策，促进人口长期均等发展。

本周二，国家卫生计生委印发的《“服务百姓健康行动”实施计划》中明确提出要完善生育政策，适时出台调整的方案。