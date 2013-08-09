更新版 1-中国汇市：尾盘再现购汇促人民币微收跌，监管意图难测市场仍在试探

* 即期收盘微跌，中间价整周走高 * 尾盘大行出售购汇逆转早盘升势 * 市场仍在观望监管层意图 (新增评论和收盘报价) 路透北京8月9日 - 人民币兑美元即期 周五午盘出现大行购汇盘，令人民币 回吐早盘升幅，最终微跌收盘，与连续第五天高开的中间价逆向。市场仍在静候政策指引方 向。 交易人士指出，昨日即期创新高后尾盘跳水转收贬，疑似有央行出手干预，今日早盘客 盘仍偏向结汇，市场对于央行是否再次出手打压升值心存忌惮，整体维持近日来的震荡小幅 走升节奏而不敢再次探高，而午盘继续有大量购汇盘抛出，人民币最终微跌。 实际上，进入8月后在多种因素合力影响下，购汇力量渐减弱，此前总体供需平衡的状 态有被打破并偏向结汇的趋势，预期也正在向人民币升值的方向演进。而对于今日尾盘出现 的大量购汇，交易员称，根据20号文规定银行需要在每月10日前调整好综合头寸，午盘出现 的大行购汇有可能是出于平衡头寸的目的。 他们并表示，近期中间价随弱势美元走高合乎情理，且人民币即期亦处在近期的振荡区 间内，所以最近创出新高的走势，尚不能理解为央行容许人民币升值；但CNH强于在岸价格 打压购汇动力，加上好于预期的宏观数据也加强了人民币支撑力度，升值预期正在升温，也 使购汇需求更愿意持币静候。 交易员进一步分析说，当前市场上结汇量还没有明显放大，显示在维稳的政策主调下， 对于人民币后市是否会再现一波升势仍存怀疑，且昨天和今天尾盘出现大量购汇仍令市场心 存顾虑，亦加重了这种观望心理。 “央行最近两三个月没出手了，但如果这两天继续放任市场小步走升，肯定还得涨停， 那市场又没流动性了。”上海一股份行交易员说，“央行的职责就是维持市场流动性，保持 汇率稳定。...如果后期中间价突破6.16元，那走出一波升值的可能性就很大了。” 中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响， 预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显 示整体经济的需求依然疲弱。 近月中国出台的一系列稳增长政策成功稳住市场，带动7月工业增速大幅超出预期，投 资和消费亦保持稳健。这和此前出炉的PMI及进出口数据一起，进一步传递经济底部企稳信 号。数据显示，7月工业增加值同比增长9.7%，远高于路透调查预估中值9%，为五个月最高 位；当月社会消费品零售总额同比增长13.2%，1-7月固定资产投资增速为20.1%，路透调查 中值分别为13.5%和20%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1230 6.1225 -0.01% 中间价 6.1668 6.1703 0.06% 成交额 135亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.83% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 83 6.1158 6.1241 2013年来即期升贬值幅度 1.75% 1年期美元/人民币掉期升水 1,070 离岸人民币市场,北京时间17:03 今日 上日 1年期NDF 6.2540/70 6.2570 CNH即期 6.1158/68 6.1118 东京汇市美元指数周五弱势整理，守在近七周低点，此前连跌五日。澳元则受中国工 业数据向好提振。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)