路透基点：纬创将委托由兆丰国际商业银行牵头的银团安排6亿美元贷款

路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导，纬创将委托由兆丰国际商业银行牵头的银团负责安排一笔6亿美元五年期贷款。

消息人士称，银团由八家银行组成，包括台资和日资银行。

一如先前报导，所筹资金用作营运资本。

借款人5月时从四家银行获得一笔4.5亿美元一年期循环信贷，这四家银行分别为永丰银行、彰化商业银行、第一商业银行和华南商业银行。

纬创公布5月合并营收为587亿台币(19.6亿美元)，较上年同期增长21%。2013年前五个月的合并营收为2,675亿台币，同比下降3.6%。