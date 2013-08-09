路透基点：纬创将委托由兆丰国际商业银行牵头的银团安排6亿美元贷款

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导，纬创将委托由兆丰国际商业银行牵头的银团负责安排一笔6亿美元五年期贷款。
消息人士称，银团由八家银行组成，包括台资和日资银行。
一如先前报导，所筹资金用作营运资本。
借款人5月时从四家银行获得一笔4.5亿美元一年期循环信贷，这四家银行分别为永丰银行、彰化商业银行、第一商业银行和华南商业银行。
纬创公布5月合并营收为587亿台币(19.6亿美元)，较上年同期增长21%。2013年前五个月的合并营收为2,675亿台币，同比下降3.6%。
根据公司网站，该公司是一家委托设计制造厂(ODM)，致力于生产信息通信技术产品，在设计、生产与售后服务方面为客户提供全面支持。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。