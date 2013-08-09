更新版 1-中国货币市场：资金供给较充裕回购利率多下行，预期下周仍续跌

(新增收盘报价)

路透上海8月9日 - 中国银行间资金市场周五多数回购加权利率 下跌，其中隔夜品种跌幅约26个基点(bp)，且刺破3%水平。交易员表示，今日供给较为充裕，相较之下融出七天至14天资金机构更多。

交易员并称，公开市场滚动进行逆回购操作一定程度稳定了机构对本月的资金预期，且央行本周释放出引导二级市场资金利率稳步下行的信号也起到一定效果，预期下周回购利率仍存下行空间。

“今天九点半之前出资金的比较少，大概九点半之后突然出钱的就多了。融入需求大多集中在隔夜和七天，不过出隔夜的相对较少，整体来看出钱大于借钱。”上海一银行交易员称。

她并指出，机构目前更青睐融出相较隔夜而言，期限更长的资金，或是说明市场预期下周货币市场回购利率仍存下行空间。个人预期七天回购利率未来将在3.5%-3.7%的区间震荡。

中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。下周逆回购利率仍有望追随二级市场进一步小幅下调，预计银行间七天回购的利率中枢最终可能会落在3.5%-4%之间。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,638.58亿元人民币，少于上日的6,203.39亿元；其中隔夜品种成交4,718.95亿元，亦低于上日的4,973.40亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9265 3.1821 -25.56 4,718.95

七天 3.6557 3.7903 -13.46 727.79

14天 4.2698 4.3667 -9.69 76.71 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.5450 5.7100 -216.50 --

七天 3.5000 3.6000 -10.00 --

14天 3.6600 3.6300 +3.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9600 3.2100 -25.00 --

七天 3.7000 3.7500 -5.00 --

14天 4.3700 4.4300 -6.00 -- Shibor 其中:隔夜 2.9140 3.1641 -25.01 --

七天 3.6400 3.7585 -11.85 --