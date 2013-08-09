新闻稿：中国7月末M2同比增14.5%，当月社会融资规模8,088亿元--央行

路透上海8月9日 - 以下是中国人民银行周五公布的“2013年7月金融统计数据报告”全文：

一、月末广义货币增长14.5%，狭义货币增长9.7%

7月末，广义货币(M2)余额105.24万亿元,同比增长14.5%，分别比上月末和上年同期高0.5个和0.6个百分点；狭义货币(M1)余额31.06万亿元,同比增长9.7%，分别比上月末和上年同期高0.7个和5.1个百分点；流通中货币(M0)余额5.44万亿元,同比增长9.5%。当月净投放现金349亿元。

二、当月人民币贷款增加6999亿元，外币贷款减少187亿美元

7月末，本外币贷款余额73.46万亿元，同比增长15.0%。人民币贷款余额68.78万亿元，同比增长14.3%，比上月末高0.1个百分点，比上年同期低1.7个百分点。当月人民币贷款增加6999亿元，同比多增1598亿元。分部门看，住户贷款增加3067亿元，其中，短期贷款增加1116亿元，中长期贷款增加1951亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3920亿元，其中，短期贷款增加2284亿元，中长期贷款增加2431亿元，票据融资减少1038亿元。1-7月人民币贷款增加5.78万亿元，同比多增3839亿元。7月末外币贷款余额7571亿美元，同比增长29.8%，当月外币贷款减少187亿美元。

三、当月人民币存款减少2573亿元，外币存款减少165亿美元

7月末，本外币存款余额103.28万亿元，同比增长14.2%。人民币存款余额100.65万亿元，同比增长14.6%，分别比上月末和上年同期高0.3个和2.0个百分点。当月人民币存款减少2573亿元，同比少减2433亿元。其中，住户存款减少3935亿元，非金融企业存款减少5925亿元，财政性存款增加6546亿元。1-7月人民币存款增加8.83万亿元，同比多增1.96万亿元。7月末外币存款余额4250亿美元，同比增长3.1%，当月外币存款减少165亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.54%，质押式债券回购月加权平均利率3.60%

7月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交16.42万亿元，日均成交7137亿元，日均成交同比减少37.3%。

7月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.54%，比上月低3.04个百分点，比上年同期高0.76个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.60%,比上月低3.22个百分点，比上年同期高0.75个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3570亿元，直接投资人民币结算业务发生301亿元

2013年7月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2319亿元、1251亿元、22亿元、279亿元。

注1：当期数据为初步数。注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

以下是中国人民银行周五公布的“2013年7月社会融资规模统计数据报告”全文：

初步统计，2013年1-7月社会融资规模为10.96万亿元，比上年同期多2.13万亿元。7月份社会融资规模为8088亿元，比上年同期少2434亿元。其中，当月人民币贷款增加6999亿元，同比多增1598亿元；外币贷款折合人民币减少1157亿元，同比少增1227亿元；委托贷款增加1927亿元，同比多增648亿元；信托贷款增加1074亿元，同比多增690亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1783亿元，同比少增2001亿元；企业债券净融资461亿元，同比少2025亿元；非金融企业境内股票融资128亿元，同比少188亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。