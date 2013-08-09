更新版 1-中国数据：7月新增信贷稍高预期，同业降杠杆续压制社会融资

* 7月M2增速及新增信贷均稍高于预期

* 社会融资规模同比少增，仍受银行同业业务降杠杆影响

* 下半年信贷融资将再担纲主力

* 货币政策基调料基本维稳 (新增分析师观点和更多背景)

路透上海8月9日 - 随着6月末“钱荒”的影响逐渐散去，中国7月末广义货币供应量(M2)增速有所回升，当月新增信贷亦稍高于市场预期，不过社会融资规模继续同比缩量，显示银行同业业务“降杠杆”的余威犹在。

市场人士认为，当前经济稳增长压力不减，不过货币政策在总量增长上可提供的空间有限，保持政策基调的基本稳定仍是现实选择，而在表外融资持续回归表内的过程中，下半年传统的信贷融资将再次担纲主力。

中国人民银行周五公布数据显示，7月新增人民币贷款6,999亿元，高于此前路透6,650亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.5%，路透调查中值为14.1%。

“这次金融数据的特点是社会融资缩量，但货币供应量增长率回升，票据和新增企业债券融资分别同比少增了2,001亿和2,025亿，新增信贷却多增了近1,600亿。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示。

央行数据并显示，初步统计，7月社会融资规模为8,088亿元，比上年同期少2,434亿元；而1-7月社会融资规模为10.96万亿元，比上年同期多2.13万亿元。

欲浏览中国7月新增人民币贷款和当月末M2增速图表，请点选(r.reuters.com/maq32v)

民生银行金融市场市场部首席分析师李志强则谈到，随着央行对同业资产加强了监管，信贷在社会融资规模的占比回升也是必然的趋势，但随着未来监管的逐步到位，其他融资方式可能会有所恢复。

李刘阳预计，下半年的流动性应该会比上半年要好一些，表外融资下降了，央行的总量控制模型和工具也会更有效。货币政策现在更加短期化了，稳健的基调下，具体是偏紧还是偏松，还是可以根据具体情况相机抉择。