香港数据：第二季GDP按年增长3.3%，全年经济增长预测上调至2.5-3.5%

路透香港8月16日 - 香港政府周五公布，今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长3.3%，而经季节性调整后，GDP按季增长0.8%，较环比0.2%增幅明显。

“内部需求继续是主要的增长动力，但对外环节依然受制于不稳的外围经济环境。”政府新闻稿称。

政府在新闻稿中指出，通胀今年上半年大致维持稳定。基本消费物价通胀率在第二季仅较第一季微升0.1个百分点至3.9%，主要反映2012年私人房屋租金上升的影响逐步浮现，及基本食品价格在四月短暂急升。

新闻稿亦称，考虑到经济在今年上半年按年实质增长3.1%，以及全球经济的下行风险略有减退，今年香港经济增长可望达到之前公布预测范围的上限部分。故此，2013年经济增长预测由五月份时的1.5-3.5%修订为今轮的2.5-3.5%。

政府并指出，全球经济前景面对的严峻风险亦有所减退，但主要新兴市场近期增长放缓，内地经济在第二季增长7.5%，增幅仍然远高于其他主要经济体，应可继续成为香港重要的稳定力量。预计香港的外贸表现（特别是货物贸易）在未来一段时间可能会较为波动。

财政司司长曾俊华此前在2013/14年度财政预算案中作出预测，2013年GDP增长为1.5-3.5%，较去年略有改善，并预测整体通胀率4.5%，基本平均通胀率4.2%。

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