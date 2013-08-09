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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 17:39 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收升约2%盘中触及10周高点，中国乐观数据提供支撑

路透8月9日 -

在中国公布7月工业增加值数据后，该合约跳涨。稍早中国国家统计局公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。

这与周四公布的乐观贸易数据相契合，数据显示7月中国出口同比增长5.1%。

Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa说：“强劲的中国数据使得投资者对于中国经济前景感到乐观。”

日圆兑美元 在亚洲午后报96.75，周四曾触及七周高位96.165。

Kikukawa说：“日圆下滑，日本生胶库存下降以及上海橡胶市场上涨，都为东京期胶上涨提供了动力。”

交投最活跃的上海期交所1月期胶 升420元人民币，或2.22%，收报每吨19,330元(3,200美元)。

因适逢新加坡公共假期，新加坡商品交易所近月9月期胶 无成交。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王兴亚)
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