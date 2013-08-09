亚洲橡胶：东京期胶收升约2%盘中触及10周高点，中国乐观数据提供支撑

在中国公布7月工业增加值数据后，该合约跳涨。稍早中国国家统计局公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。