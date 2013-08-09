亚洲橡胶：东京期胶收升约2%盘中触及10周高点，中国乐观数据提供支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月9日 -
在中国公布7月工业增加值数据后，该合约跳涨。稍早中国国家统计局公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。
这与周四公布的乐观贸易数据相契合，数据显示7月中国出口同比增长5.1%。
Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa说：“强劲的中国数据使得投资者对于中国经济前景感到乐观。”
日圆兑美元 在亚洲午后报96.75，周四曾触及七周高位96.165。
Kikukawa说：“日圆下滑，日本生胶库存下降以及上海橡胶市场上涨，都为东京期胶上涨提供了动力。”
交投最活跃的上海期交所1月期胶 升420元人民币，或2.22%，收报每吨19,330元(3,200美元)。
因适逢新加坡公共假期，新加坡商品交易所近月9月期胶 无成交。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。