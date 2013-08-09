中国金融：证监会正与相关部门积极磋商信贷资产证券化--发言人

路透北京8月9日 - 中国证监会发言人周五表示，证监会正与相关部门积极磋商信贷资产证券化的风险评估等问题，对这一金融创新持支持态度。

“信贷资产证券化如何扩大试点，如何进行必要的风险评估和采取必要的监管措施，目前有关部门正在抓紧研究。证监会正就此与相关部门积极磋商，支持行业推动产品创新，”该发言人在每周例行记者会上表示。

他并表示，目前不确定是否需要单独出台针对信贷类资产证券化的法规。

路透稍早援引知情人士透露，银监会已主动接触证监会，推动券商信贷资产证券化业务发展。一旦政策放行，银行的信贷资产可以作为ABS基础资产向券商转让，而券商设计的专项信贷资产管理计划产品初期可能会在上海证交所上市交易。

作为盘活资金存量、提高金融资产效率的有力工具，资产证券化成为近期市场热议的话题，相关机制的筹备工作也在各大金融监管机构持续推进。