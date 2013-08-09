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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 17:28 BJT

重发-中国房地产：今年前七月保障房开工500万套，达年度目标近八成

(因语言版本问题重发)

路透北京8月9日 - 中国住房城乡建设部周五称，截至7月底，今年全国城镇保障性安居工程已开工500万套，基本建成280万套，分别达到年度目标任务的79%和59%。

住建部网站公布，1-7月全国保障房完成投资6,200亿元人民币。

中国保障房建设持续推进。今年全国计划新开工城镇保障性安居工程630万套，基本建成470万套。

中国国家发展和改革委主任徐绍史近日也表示，要加大对保障性安居工程建设的推进力度，同时加快普通商品住房开工建设，支持居民家庭首套自住购房需求。

住建部此前还要求今年年底前，地级以上城市要明确外来务工人员申请住房保障的条件、程序和轮候规则。到“十二五”（2011-2015年）期末，力争基本完成集中成片棚户区改造。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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