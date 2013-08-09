重发-中国房地产：今年前七月保障房开工500万套，达年度目标近八成

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月9日 - 中国住房城乡建设部周五称，截至7月底，今年全国城镇保障性安居工程已开工500万套，基本建成280万套，分别达到年度目标任务的79%和59%。
住建部网站公布，1-7月全国保障房完成投资6,200亿元人民币。
中国保障房建设持续推进。今年全国计划新开工城镇保障性安居工程630万套，基本建成470万套。
中国国家发展和改革委主任徐绍史近日也表示，要加大对保障性安居工程建设的推进力度，同时加快普通商品住房开工建设，支持居民家庭首套自住购房需求。
住建部此前还要求今年年底前，地级以上城市要明确外来务工人员申请住房保障的条件、程序和轮候规则。到“十二五”（2011-2015年）期末，力争基本完成集中成片棚户区改造。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。