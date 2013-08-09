路透基点：天津钢铁集团1.5亿美元贷款案展开筹组--RLPC

承贷3,000万美元或以上的银行，最高综合收益为302.35个基点，享有牵头行头衔，并有55个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为293.53个基点，享有主办行头衔，并有40个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为281.7个基点，享有安排行头衔，并有20个基点的费用。