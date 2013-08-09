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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 18:00 BJT

路透基点：天津钢铁集团1.5亿美元贷款案展开筹组--RLPC

路透8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，天津钢铁集团有限公司一笔1.5亿美元三年期定期贷款案本周展开筹组。

渣打银行担任牵头行兼簿记行。第一商业银行为牵头行兼文件准备行。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。本案将从第九个月开始、分6期每季不等额偿还，具体为：5%(第1-2期)，10%(第3期)，15%(第4-5期)和50%(第6期)。平均年限为1.7年。

承贷3,000万美元或以上的银行，最高综合收益为302.35个基点，享有牵头行头衔，并有55个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为293.53个基点，享有主办行头衔，并有40个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为281.7个基点，享有安排行头衔，并有20个基点的费用。

回覆期截至9月中旬。计划开展实地考察。

所筹款项将用作营运资本。

天津钢铁集团从事制造钢、铁及其他金属产品。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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