路透基点：天津钢铁集团1.5亿美元贷款案展开筹组--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，天津钢铁集团有限公司一笔1.5亿美元三年期定期贷款案本周展开筹组。
渣打银行担任牵头行兼簿记行。第一商业银行为牵头行兼文件准备行。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。本案将从第九个月开始、分6期每季不等额偿还，具体为：5%(第1-2期)，10%(第3期)，15%(第4-5期)和50%(第6期)。平均年限为1.7年。
承贷3,000万美元或以上的银行，最高综合收益为302.35个基点，享有牵头行头衔，并有55个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为293.53个基点，享有主办行头衔，并有40个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为281.7个基点，享有安排行头衔，并有20个基点的费用。
回覆期截至9月中旬。计划开展实地考察。
所筹款项将用作营运资本。
天津钢铁集团从事制造钢、铁及其他金属产品。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。