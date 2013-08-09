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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 17:58 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元在七周高位附近持稳，寄望英国经济数据转好

分析师称，鉴于英国央行周三发布的前瞻性指导把失业率与货币政策挂钩，因此下周将公布的英国就业报告会格外受到关注。

“现在就业市场数据无疑成为关键的指标之一，因其与政策直接相关，”RBC Capital Markets全球外汇策略主管Adam Cole表示。

“整体经济数据转好，我觉得没有理由认为这种状况不会保持下去。因此风险在于数据利好，英镑将上涨。”

英国7月通胀数据将于下周二公布。6月通胀率为2.9%，远高于2%的央行目标。

摩根士丹利的分析师提醒，英镑的近期涨势可能短暂，他们考虑在汇价升向1.5700美元时卖出。(完)

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