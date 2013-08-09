重发-台湾汇市：台币兑美元周线收高0.58%，下周FED官员演说令QE退场效应持续发酵

(重发以修改乱码) * 国际美元疲弱，台币周线收升0.58% * 美联储官员谈话仍将左右美元动向 * 台股疲弱，外资汇出量能疑虑仍在 * 下周主交易区暂看在29.850-29.950 路透台北8月9日 - 由于国际美元表现疲弱，台币兑美元 周五微升创本周收盘 次高，周线收高0.58%。交易员认为，下周有两位美国联邦储备委员会(美联储/Fed)官员将 就经济前景发表演说，QE(量化宽松)退场效应势必持续发酵，市场普遍预料台币下周仍将随 亚币区间偏升盘整，但须留意美元是否跌深反弹及外资汇出情形。 汇银人士指出，在市场量能未出的情况下，台币仍由实质抛补需求主导，随着台股疲弱 ，外资连日卖超台股且卖超扩大，市场对外资汇出的疑虑增温，近日场上持续出现外资及油 款等进口商酌量低接美元，以目前量能来看不致于引导台币往贬的方向，出口商在台币29.9 50上方抛汇意愿较高，目前价位仅有零星抛汇量能，令台币短线量缩陷入胶着，料下周难脱 区间盘整格局。 交易员普遍预估，目前台币仍欠缺明确方向，仅随亚币波动，料下周台币主交易区间暂 看在29.850-29.950，大区间则落在29.850-30.000。 “最近台币量价都很稳，央行根本用不着出来!”一本地银行交易员说。 累计台币本周走升约0.58%，升幅落后于韩元走升1.02%。交易员称，随着韩元本周升幅 扩大，央行本周尾盘调节力道明显收敛，下周央行仍将紧盯韩元走势。 交易员指出，美联储官员本周接连表态不排除9月将缩减购债规模，让QE(量化宽松)退 场效应再掀波澜，下周仍将有两位官员将发表演说，预计仍将牵动国际美元动向，国际美元 是否伺机跌深反跌仍有待留意。 今日早盘一度升破29.900关卡触及29.882，创近两周来盘中高位，前波盘中高位为7月2 9日的29.861，而台币今收在29.955创本周收盘次高，仅次于周一收盘高位的29.950。 台湾央行周四表示，鼓励外资以股票为担保品向国内金融机构质借新台币投资股市，除 有助于外资降低汇率风险，并可扩大国内银行台币授信业务。交易员认为，央行此举有助于 外资透过质押股票买股，不需要汇入新资金，有助于台币实质交投趋贬。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度同步 微幅扩大，尾盘报价 来到29.900/29.916左右，上日收在29.860附近。 台湾加权指数 周四下跌0.65%，报7,856.14点，此为连续第四个交易日走跌，连 三日失守八千点大关，外资及陆资在台股卖超81.92亿台币，连续第四日卖超362.40亿台币 。上日修正后为卖超119.10亿台币。 中国国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13. 2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%， 投资和消费增速分别为20%和13.5%。 韩元兑美元 周五近持平，回吐盘中升幅，因投资者逢低买进美元，市场担心当局 可能干预抑制了韩元本周的升势。 下周全球重要数据及事件： 周二美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表演讲、美国7月进出口物 价和零售销售、日本央行公布7月货币政策会议记录； 周三美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就货币政策面临的挑战发表演说、美国7月P PI、英国央行公布7月货币政策委员会会议记录； 周四美国7月CPI、实质所得、一周初请失业金人数、美国7月工业生产、制造业产出和 产能利用率、美国8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数； 周五美国7月房屋开工年率和建筑许可年率、美国第二季非农生产率环比年率和单位劳 工成本。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.955 29.960 29.882-29.960 29.960 4.55 5.49 元太外汇经纪公司 29.950 29.955 29.910-29.955 29.955 2.33 2.79 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.015 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.115/-0.080 -0.110/-0.080 (完)