《中国企业债发行日程表》--8月9日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 天津房地产 7 7 5.88% AA+ 8/6-8/12 国泰君安 开发经营集团 （附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/ 中债信用增进投资公司提供担保) =================================================================================== 徐州市铜山区 16 7 6.60% AA 8/8-8/12 宏源证券 城投公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 吐鲁番地区国资 8 6 *7.20% AA- 8/9-8/13 中信建投 投资经营公司 （第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 博尔塔拉蒙古 9 7 *7.18% AA- 8/9-8/13 宏源证券 自治州国资投资公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 边竞； 审校 吴芳)