香港金融：金管局称若确定楼市周期转向，会采取适当措施应变

路透香港8月9日 - 就市场寄望政府放宽楼市调控措施，香港金融管理局（HKMA）发言人周五称，仍未能确定楼市周期是否出现转向，但会继续留意发展，并因应周期演变采取适当措施，保障银行体系穏定。

自2009年进入低息环境以来，政府推出大大小小逾30项压抑楼市的逆周期措施，最近两轮措施更被坊间称为“辣招”。目前楼市成交缩减，楼价处于胶着状态，最近物业代理行业发起游行以表达希望政府撤销辣招的诉求。

稍早多个本地电子传媒报导称，金管局须待楼市确认已转势向下，才会放宽现行限制按揭贷款的逆周期措施。

金管局自09年以来推出六次逆周期措施，主要是收紧银行按揭物业成数。金管局的数据显示，住宅物业的平均按揭成数由2009年9月(相关措施实施前)的64%下降至过去数个月的52-55%。住宅物业的平均供款与入息比率由2010年8月(相关措施实施前)的41%下降至最近(5月)的35%。

物业顾问仲量联行此前指出，自从政府在今年2月进一步推出楼市调控措施以来，住宅物业市场气氛急剧下滑，买家购置住宅物业的意欲疲弱，上半年整体成交量下降至平均每个月4,600宗，远低于去年平均每月6,800宗，亦少于2003年沙士期间的4,700宗。