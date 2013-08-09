香港金融：金管局称若确定楼市周期转向，会采取适当措施应变

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月9日 - 就市场寄望政府放宽楼市调控措施，香港金融管理局（HKMA）发言人周五称，仍未能确定楼市周期是否出现转向，但会继续留意发展，并因应周期演变采取适当措施，保障银行体系穏定。
自2009年进入低息环境以来，政府推出大大小小逾30项压抑楼市的逆周期措施，最近两轮措施更被坊间称为“辣招”。目前楼市成交缩减，楼价处于胶着状态，最近物业代理行业发起游行以表达希望政府撤销辣招的诉求。
稍早多个本地电子传媒报导称，金管局须待楼市确认已转势向下，才会放宽现行限制按揭贷款的逆周期措施。
金管局自09年以来推出六次逆周期措施，主要是收紧银行按揭物业成数。金管局的数据显示，住宅物业的平均按揭成数由2009年9月(相关措施实施前)的64%下降至过去数个月的52-55%。住宅物业的平均供款与入息比率由2010年8月(相关措施实施前)的41%下降至最近(5月)的35%。
物业顾问仲量联行此前指出，自从政府在今年2月进一步推出楼市调控措施以来，住宅物业市场气氛急剧下滑，买家购置住宅物业的意欲疲弱，上半年整体成交量下降至平均每个月4,600宗，远低于去年平均每月6,800宗，亦少于2003年沙士期间的4,700宗。
政府于去年10月上调特别印花税(SSD)的税率至最高20%、将SSD适用期由原来的两年延长至三年、并首次引入“买家印花税”(BSD)，向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税率。另一轮辣招是今年2月全面上调印花税。 （完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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