路透基点：中国燃气1亿美元七年期贷款案获超额认贷--RLPC

路透8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国燃气控股有限公司1亿美元七年期贷款在回复截止期限之前已获超额认贷。一般银团的承贷金额已经超出贷款规模。

截止期限从8月9日延至8月16日，因料将有更多银行参与。

一如先前报导，澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行兼簿记行，二者已承销这笔贷款。

该贷款平均期限为4.25年。

承贷3,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，综合收益240个基点，费用119个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益235个基点，费用97个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用76个基点。