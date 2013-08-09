路透基点：中国燃气1亿美元七年期贷款案获超额认贷--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国燃气控股有限公司1亿美元七年期贷款在回复截止期限之前已获超额认贷。一般银团的承贷金额已经超出贷款规模。
截止期限从8月9日延至8月16日，因料将有更多银行参与。
一如先前报导，澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行兼簿记行，二者已承销这笔贷款。
该贷款平均期限为4.25年。
承贷3,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，综合收益240个基点，费用119个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益235个基点，费用97个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用76个基点。
此次贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款，这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。(完) (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。