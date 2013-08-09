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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 18:48 BJT

国际油市：OPEC明年石油料减产，但其它产油国增产弥补缺口--OPEC月报

路透伦敦8月9日 - 石油输出国组织(OPEC)周五表示，由于利比亚和伊拉克局势不稳，该组织石油生产下滑，同时非OPEC产油国产量迅速增长弥补了供应缺口。

OPEC石油月报称，根据第二手信息来源，该组织7月石油日产量减少10万桶至3,031万桶。同时，非OPEC产油国日产量增加17万桶。

该报告称，预计明年对OPEC石油日需求料下降26.5万桶至2,965万桶，非OPEC产油国供应料超过每日5,500万桶。

非OPCE产油国2014年石油日产量料增长115万桶。

2014年全球石油总需求料达到每日9,075万桶，较今年增长104万桶。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)
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