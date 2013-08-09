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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 19:05 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/8/9

国家           时间    较前月(季)(%)             上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国             第二季             +0.6  p                +0.3%  f                +1.4%  p
 德国             第一季             +0.1  @-f               -0.7  @-f               -1.4  f
 法国             第一季             -0.2  f                 -0.2  r                   --  
 意大利           第二季             -0.2  p                 -0.6  f                 -2.0  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                6月             -0.2                    +0.2                    +2.9  
 德国                7月             +0.5  p                 +0.1  f                 +1.9  p
 法国(HICP)          6月             +0.2                    +0.1  f                 +1.0  
 意大利(HICP)        7月             -1.8  f                 +0.3  f                 +1.2  f
                                                                                           
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                6月             +0.1  u                 持平  r                 +2.0  u
 德国                6月             持平                    -0.3                    +0.6  
 法国                6月             -0.3                    -1.2  r                 +0.1  
 意大利              7月             +0.3                    -0.1  r                 -0.7  
 
 失业率                         当月(季)%               上月(季)%                          
 英国                5月              4.5                     4.5                          
 德国                7月              6.8  @                  6.8  @                       
 法国             第一季             10.8                    10.5  r                       
 意大利              6月             12.1  @                 12.2  @-r                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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