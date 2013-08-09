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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 19:03 BJT

美股盘前：黑莓手机制造商BlackBerry大涨近9%，因该公司可能将私有化

路透纽约8月9日 - 黑莓手机制造商BlackBerry 在周五盘前交易中大涨8.9%，此前路透报导称，几位熟知情况的消息人士表示，该公司对私有化的可能性又开始回心转意，目前该公司正努力扭转命运。
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