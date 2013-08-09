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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 20:37 BJT

表格：7月加拿大就业岗位意外减少3.94万个，失业率升至7.2%

路透8月9日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大7月就业岗位意外减少3.94万个，因公共部门和年轻人就业人数大幅下降。失业率上升0.1百分点，至7.2%。

2013年7月 2013年6月

就业人口变动 -39,400 -400

全职就业 -18,300 -32,400

兼职就业 -21,200 +32,200

失业率 7.2% 7.1%

就业参与率 66.5% 66.7%

路透调查的分析师原本预估7月增加10,000个就业岗位，失业率仍料为7.1%。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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