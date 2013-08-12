《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京8月12日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(8月12日-8月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 -------------------------------------------------------------------------- 诺安稳固收益 诺安基金 工商银行 7/22-8/14 一年定期开放债券 华宸未来 华宸未来基金 工商银行 7/25-8/14 信用增利债券 景顺长城景兴 景顺长城基金 建设银行 7/25-8/14 信用纯债债券A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 7/17-8/15 行业股票 国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 7/10-8/16 一年期定期开放债券A/C 农银汇理区间 农银汇理基金 建设银行 7/29-8/16 收益灵活配置混合 广发集利一年定期 广发基金 工商银行 7/29-8/16 开放债券A/C 博时安丰18个月 博时基金 浦发银行 7/29-8/16 定期开放债券 嘉实丰益信用 嘉实基金 农业银行 7/25-8/16 定期开放债券 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 金融地产ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 能源ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 医药卫生ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 主要消费ETF 中欧成长优选 中欧基金 建设银行 7/22-8/16 回报灵活配置混合 国联安中证 国联安基金 交通银行 7/22-8/16 医药100指数 华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 易方达高等级 易方达基金 建设银行 8/1-8/21 信用债债券A/C 上投摩根岁岁盈 上投摩根基金 交通银行 7/29-8/23 定期开放债券A/C 国泰国证医药卫生 国泰基金 农业银行 8/5-8/23 行业指数分级A/B 信诚中证800 信诚基金 中国银行 8/5-8/23 有色指数分级A/B 交银定期支付 交银施罗德基金 农业银行 8/7-8/27 双息平衡混合 华泰柏瑞丰盛 华泰柏瑞基金 工商银行 8/8-8/28 纯债A/C 长城增强收益 长城基金 建设银行 8/8-8/28 定期开放债券A/C 方正富邦互利 方正富邦基金 交通银行 8/1-8/28 定期开放债券 融通通泽一年目标 融通基金 工商银行 8/1-8/28 触发式灵活配置混合 易方达裕丰 易方达基金 浦发银行 8/8-8/29 回报债券 建信安心保本混合 建信基金 民生银行 8/5-8/30 中银保本二号混合 中银基金 招商银行 8/7-9/6 富国创业板指数 富国基金 建设银行 8/12-9/6 分级A/B 新华趋势领航股票 新华基金 工商银行 8/12-9/6 广发聚优灵活 广发基金 中国银行 8/12-9/6 配置混合 博时双债增强 博时基金 中国银行 8/15-9/11 债券A/C ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 进出口行 150 7年 固息金融债 周二 铁路总公司 200 10/20年 固息企业债 周三 中粮集团 50 3年 中期票据 周三 农发行 125.4 3年 固息金融债 周五 国开行 至多300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周五 今年第27-31期固息债增发 财政部 300 7年 固息国债 8/8-8/12 今年第15期七年品种续发 财政部 260 20年 固息国债 8/12-8/14 今年第16期记账式附息国债 财政部 至多400 3/5年 储蓄国债 8/10-8/19 财政部 300 3年 固息国债 8/15-8/19 ===================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部代发 固息地方债 284 上周六 国开行 固息金融债 300 周一 财政部 固息国债 280 周一 进出口行 固息金融债 150 周一 财政部 储蓄国债 80 周五 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 1,300 460 840 ===================================================================================== 4.国库现金商业银行定期存款招标 ---------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2013年第六期 500 三个月 8/15 11/14 =====================================================================================(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选