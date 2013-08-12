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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 12:27 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月12日

路透北京8月12日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(8月12日-8月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    --------------------------------------------------------------------------   
   诺安稳固收益      诺安基金       工商银行      7/22-8/14
   一年定期开放债券
   
   华宸未来          华宸未来基金   工商银行      7/25-8/14
   信用增利债券

   景顺长城景兴      景顺长城基金   建设银行      7/25-8/14
   信用纯债债券A/C

   工银金融地产      工银瑞信基金   兴业银行      7/17-8/15
   行业股票  

   国投瑞银岁添利    国投瑞银基金   中国银行      7/10-8/16
   一年期定期开放债券A/C 
  
   农银汇理区间      农银汇理基金   建设银行      7/29-8/16
   收益灵活配置混合

   广发集利一年定期  广发基金       工商银行      7/29-8/16
   开放债券A/C

   博时安丰18个月    博时基金       浦发银行      7/29-8/16
   定期开放债券

   嘉实丰益信用      嘉实基金       农业银行      7/25-8/16
   定期开放债券
    
   汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
   金融地产ETF 
    
   汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
   能源ETF     
    
   汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
   医药卫生ETF  
    
   汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
   主要消费ETF

   中欧成长优选      中欧基金       建设银行      7/22-8/16
   回报灵活配置混合

   国联安中证        国联安基金     交通银行      7/22-8/16
   医药100指数

   华安易富黄金      华安基金       建设银行      7/24-8/20
   ETF联接A/C
        
   易方达高等级      易方达基金     建设银行      8/1-8/21
   信用债债券A/C

   上投摩根岁岁盈    上投摩根基金   交通银行      7/29-8/23
   定期开放债券A/C

   国泰国证医药卫生  国泰基金       农业银行      8/5-8/23
   行业指数分级A/B

   信诚中证800       信诚基金       中国银行      8/5-8/23
   有色指数分级A/B

   交银定期支付      交银施罗德基金 农业银行      8/7-8/27
   双息平衡混合

   华泰柏瑞丰盛      华泰柏瑞基金   工商银行      8/8-8/28
   纯债A/C

   长城增强收益      长城基金       建设银行      8/8-8/28
   定期开放债券A/C

   方正富邦互利      方正富邦基金   交通银行      8/1-8/28
   定期开放债券

   融通通泽一年目标   融通基金      工商银行      8/1-8/28
   触发式灵活配置混合

   易方达裕丰         易方达基金    浦发银行      8/8-8/29
   回报债券

   建信安心保本混合   建信基金      民生银行      8/5-8/30

   中银保本二号混合  中银基金       招商银行      8/7-9/6

   富国创业板指数    富国基金       建设银行      8/12-9/6
   分级A/B

   新华趋势领航股票  新华基金       工商银行      8/12-9/6

   广发聚优灵活      广发基金       中国银行      8/12-9/6
   配置混合

   博时双债增强      博时基金       中国银行      8/15-9/11
   债券A/C
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间            备注
                  (亿元)    

    进出口行         150     7年       固息金融债        周二 
    铁路总公司       200    10/20年    固息企业债        周三 
    中粮集团         50      3年       中期票据         周三  
     农发行         125.4    3年       固息金融债       周五 
     国开行     至多300  1/3/5/7/10年  固息金融债       周五       今年第27-31期固息债增发
     财政部         300      7年       固息国债        8/8-8/12    今年第15期七年品种续发
     财政部         260     20年       固息国债        8/12-8/14   今年第16期记账式附息国债    
     财政部     至多400     3/5年      储蓄国债        8/10-8/19
     财政部         300      3年       固息国债        8/15-8/19   
    =====================================================================================    
  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                 (亿元) 
    
    财政部代发      固息地方债        284           上周六
    国开行          固息金融债        300            周一
    财政部          固息国债          280            周一
    进出口行        固息金融债        150            周一
    财政部          储蓄国债           80            周五
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
    1,300        460       840
   =====================================================================================
    4.国库现金商业银行定期存款招标
    ----------------------------------------------------  
     期数      金额(亿元)     期限      起息日    到期日  
    2013年第六期  500        三个月     8/15     11/14
    =====================================================================================(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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