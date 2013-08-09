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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 21:44 BJT

美国热股：UBIQUITI NETWORKS净利增长，股价盘初飙升近35%

路透8月9日 - 无线设备制造商UBIQUITI NETWORKS INC 季度营收增长6.6%，受助于WLAN业务部门的收益。该公司第四季净利增长至2,880万美元，合每股盈余(EPS)0.32美元，上年同期分别为2,840万美元和0.30美元。

盘初该公司飙升近35%，报28.60美元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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