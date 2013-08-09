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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 21:51 BJT

美国热股：MOLYCORP季度亏损，股价盘初暴跌

路透8月9日 - 美国稀土企业MOLYCORP INC 周四公布尽管营收增长，但季度录得亏损，受创于产品价格急跌。

盘初该公司股价暴跌14.4%，报6.34美元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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